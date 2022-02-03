В больнице Лабытнанги горел кабинет флюорографии

В поликлинике Лабытнанги 3 февраля случился пожар. Как сообщили представители ЕДДС города, в одном из помещений поликлиники произошло возгорание осветительного прибора. Посетители и мед. персонал были эвакуированы.

В комментариях к посту в группе «Лабытнанги Info» подписчики написали, что пожар был в кабинете флюорографии. Представители Депздрава округа уточнили, что оборудование не пострадало, помещение будет восстановлено. «В городской больнице можно пройти альтернативные методы исследования, например, рентген или КТ», – заключили в ведомстве.

В управлении МЧС добавили, что ЧП случилось в 10:49 местного времени. В 11:27 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Огнем повреждено: внутренняя отделка потолка на площади 1 квадратный метр, закопчены стены и потолок кабинета на общей площади 30 квадратных метров.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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