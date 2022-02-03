В Надыме 16-летняя девушка упала с высоты и выжила

Следователи проводят проверку по факту падения 16-летней девушки с высоты в Надыме. ЧП случилось вечером 2 февраля. Девушка осталась жива. В СУ СК Ямала сообщили, что обстоятельства происшествия выясняются.

По данным «Ямал Медиа», школьница отдыхала в гостях и была пьяна. Она упала с высоты 7 этажа, возможно, перепутав окно и дверь. У девушки травмы грудной клетки, её падение смягчил сугроб.

Надым, Наталья Ефремова

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