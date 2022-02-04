Прокурор потребовал от кафе «KFC» в Ноябрьске обеспечить доступ для инвалидов

Прокурор Ноябрьска Сергей Полуяхтов потребовал от руководителя кафе быстрого питания «KFC» создать комфортные условия для маломобильных граждан. Как выяснилось, у точки общепита есть пандус, но воспользоваться им человек на инвалидной коляске не сможет.

«Конструкция входной двери, примыкающей к пандусу, имеет дефекты, которые фактически препятствуют доступу маломобильных групп граждан в указанный ресторан. Кроме того, систематическая уборка пандуса от наледи и снега не производится», – пояснили в прокуратуре Ямала 4 февраля 2022 года.

О проблеме в надзорную инстанцию сообщил житель города.

Прокуратура внесла в адрес руководителя заведения представление.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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