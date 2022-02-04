На Ямале осудили мастера участка, по вине которого на месторождении погиб слесарь

На Ямале осудили мастера участка, из-за неправильных действий которого на месторождении погиб рабочий. Речь идёт о несчастном случае, который произошёл 2 января 2021 года.

Работники ЗАО «Тернефтегаз» на территории газоконденсатного месторождения Красноселькупского района ликвидировали ледяную пробку в трубопроводе пожарного водоснабжения – делали пропарку. Это работы повышенной опасности.

Слесарь-ремонтник с помощью углошлифовальной машины резал трубопровод, внутри которого из-за образовавшихся ледяных пробок создалось высокое давление. В момент резки произошла разгерметизация трубопровода с направленным гидравлическим ударом воздушно-водяной эмульсии. 35-летний мужчина был серьёзно травмирован и скончался на месте происшествия.

Мастер участка, по версии суда и следствия, являясь ответственным руководителем работ, допустил нарушение технологического процесса и правил безопасности. Он признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Наказание ему назначено условное сроком на 1 года 9 месяцев.

Красноселькуп, Наталья Ефремова

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