российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 февраля 2022, 11:46 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале увеличивают число бесплатных квартир для работников поликлиник

На Ямале расширяют программу предоставления квартир для врачей поликлиник. Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, в первичном звене всегда есть потребность в медиках. Квартиры выдают и приезжим специалистам, и местным докторам.

Число квартир, которые регион бесплатно предоставит специалистам, увеличили на 150 единиц до 564. Об этом 4 февраля сообщают в пресс-службе правительства автономного округа.

Речь идёт о программе, по которой сотрудники учреждений здравоохранения первичного звена получают служебную квартиру, которую через 10 лет смогут приватизировать.

«Мы начали эту программу с 300 квартир. В прошлом году поняли, что спрос больше, и добавили ещё 100, а теперь принимаем решение о расширении программы до 564 квартир», – сказал Дмитрий Артюхов.

За 2 года в новые квартиры уже переехали 217 семей медиков в Салехарде, Новом Уренгое, Надыме, Муравленко, Лабытнанги, Губкинском. Получили ключи от служебного жилья и работники поселков – Харпа, Ягельного, Пангод, Сеяхи, Мыса Каменного, Гыды, Уренгоя, Белоярска, Красноселькупа, Тольки, Ханымея, Халясавэя, Харсаима, Лимбяяхи. Все квартиры готовы для проживания, они предоставляются в чистовой отделке с сантехникой и электроплитой.

В планах этого года – новоселье для 70 семей ямальских медицинских работников первичного звена в Губкинском, Новом Уренгое, Надыме и Тазовском районе.

В регионе также реализуется программа «Врачи нужные Ямалу», по которой выплачиваются подъёмные в 1 млн рублей врачам востребованных специальностей. Кроме того, отменён принцип накопления северных для медиков и других специалистов социальной сферы. Благодаря этим решениям за последние 1,5 года на Ямал удалось привлечь больше 500 медработников, заключают в правительстве.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Здоровье, Общество, Россия,