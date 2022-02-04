На Ямале увеличивают число бесплатных квартир для работников поликлиник

На Ямале расширяют программу предоставления квартир для врачей поликлиник. Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, в первичном звене всегда есть потребность в медиках. Квартиры выдают и приезжим специалистам, и местным докторам.

Число квартир, которые регион бесплатно предоставит специалистам, увеличили на 150 единиц до 564. Об этом 4 февраля сообщают в пресс-службе правительства автономного округа.

Речь идёт о программе, по которой сотрудники учреждений здравоохранения первичного звена получают служебную квартиру, которую через 10 лет смогут приватизировать.

«Мы начали эту программу с 300 квартир. В прошлом году поняли, что спрос больше, и добавили ещё 100, а теперь принимаем решение о расширении программы до 564 квартир», – сказал Дмитрий Артюхов.

За 2 года в новые квартиры уже переехали 217 семей медиков в Салехарде, Новом Уренгое, Надыме, Муравленко, Лабытнанги, Губкинском. Получили ключи от служебного жилья и работники поселков – Харпа, Ягельного, Пангод, Сеяхи, Мыса Каменного, Гыды, Уренгоя, Белоярска, Красноселькупа, Тольки, Ханымея, Халясавэя, Харсаима, Лимбяяхи. Все квартиры готовы для проживания, они предоставляются в чистовой отделке с сантехникой и электроплитой.

В планах этого года – новоселье для 70 семей ямальских медицинских работников первичного звена в Губкинском, Новом Уренгое, Надыме и Тазовском районе.

В регионе также реализуется программа «Врачи нужные Ямалу», по которой выплачиваются подъёмные в 1 млн рублей врачам востребованных специальностей. Кроме того, отменён принцип накопления северных для медиков и других специалистов социальной сферы. Благодаря этим решениям за последние 1,5 года на Ямал удалось привлечь больше 500 медработников, заключают в правительстве.

Салехард, Юлия Фролова

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