На Ямале за сутки зарегистрировали две смерти от коронавируса

На Ямале за сутки коронавирусом заболели 1969 человек. Это данные на 4 февраля 2022 года. При этом госпитализировано за сутки 667 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства ЯНАО.
Число больных COVID-19 растёт ежедневно.
За минувшие сутки зарегистрировано два случая смерти от коронавируса.
Салехард, Наталья Ефремова
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