На Ямале за сутки зарегистрировали две смерти от коронавируса

На Ямале за сутки коронавирусом заболели 1969 человек. Это данные на 4 февраля 2022 года. При этом госпитализировано за сутки 667 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства ЯНАО.

Число больных COVID-19 растёт ежедневно.

За минувшие сутки зарегистрировано два случая смерти от коронавируса.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»