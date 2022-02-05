На Ямале за сутки COVID-19 заболели почти 2400 человек

На Ямале продолжает расти число заболевших COVID-19. По данным на 5 февраля, за сутки диагноз подтвердился у 2386 человек. 660 человек госпитализировано с коронавирусом и внебольничными пневмониями. За сутки зафиксированы две смерти от COVID-19.
В регионе продлили ограничения. В том числе до 19 февраля включительно:
– продлевается ограничение на проведение массовых мероприятий;
– сохраняется требование перевести не менее 50% сотрудников на удалённый режим работы.
До 12 февраля включительно:
– приостанавливается посещение: детских садов, школ (для учеников 1-8 классов), ссузов, за исключением студентов выпускных групп;
Руководителям образовательных учреждений рекомендовано установить каникулы для обучающихся 1-х классов с 7 по 12 февраля (включительно).
Салехард, Наталья Ефремова
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