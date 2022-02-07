«Газпром нефть» хочет получить новый участок рядом с Новопортовским кластером. Речь идёт о разведочной лицензии на Салетинский участок недр в Обской губе, который граничит с участками Новопортовского кластера, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что компания надеется получить лицензию без аукциона по заявительному принципу. Эта опция стала доступна для участков в территориальном море и внутренних водах в 2020 году.

Нефтекомпания также претендует на участки Нурминской группы (включает Нурминское, Ростовцевское и Среднеямальское месторождения). Эти участки нужны для расширения ресурсной базы Новопортовского кластера.

По словам главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, хотя Салетинский участок расположен в мелководной Обской губе, он может разрабатываться самостоятельной платформой, газ с которой направлялся бы в единую инфраструктуру с Южно-Обским и сухопутными Суровым и Южно-Новопортовским участками.

Салехард, Наталья Ефремова

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