На Ямале 1812 заболевших коронавирусом на фоне продления ограничений

На Ямале 1812 заболевших коронавирусом за сутки по данным на 7 февраля 2022 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства автономного округа. За сутки зарегистрирована одна смерть от COVID-19.

В регионе до 12 февраля продлили дистанционное обучение для учеников 1-8 классов, а также запрет на работу детских садов. В детских садах действуют только дежурные группы для тех малышей, чьих родителей не отправили на удалённую работу. Кстати, рекомендация о переводе 50% сотрудников на удалённую работу также сохраняется до 19 февраля 2022 года.

Первые классы предложено отправить на каникулы на неделю с 7 по 12 февраля.

Салехард, Наталья Ефремова

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