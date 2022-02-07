Жители Ямала жалуются на комплектование и качество продуктовых наборов от Артюхова

Жители Ямала обсуждают продуктовые наборы, которые выдали льготным категориям в период дистанционного обучения. В группе «Злой Ямал» «ВКонтакте» один из подписчиков пожаловался на качество горошка из набора. Пост анонимный, но в комментариях пользователи отметили, что у них горошек точно такой же и качество действительно плохое. Речь идёт о наборах для воспитанников детских садов и школьников, которые по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова формируются на бюджетные средства и выдаются бесплатно. Стоимость продуктового набора – 2 тыс. рублей. Он рассчитан на 2 недели.

«В Надыме выдали детям в наборе просроченный горох, на вкус ужас. Хоть бы не позорились, вообще бы ничего не давали», – написал аноним 7 февраля 2022 года в паблике.

В пресс-службе правительства Ямала уточнили, что на фото недостаточно опознавательных знаков и нельзя определить, действительно ли это консервы из набора. Там также сообщили, что на продуктовые наборы никто не жаловался.

«Про комплектовании школьных и детсадовских наборов тщательно проверяется соответствие товаров по сроку годности, целостности упаковки, надёжности производителя», – говорится в пояснении пресс-службы правительства округа.

При этом в комментариях к посту губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в инстаграм подписчики всё-таки высказывают своё недовольство и вовсе не анонимно. Читатели написали, что их товары гораздо худшего качества, чем на видео у главы региона в аккаунте.

«Спасибо за наборы, конечно. Но нам выдали ужасную кукурузу в банках, просто невозможно есть такое. Макароны 2 сорт. <…> Зачем покупать в таких масштабах продукты плохого качества. <…> Лучше бы школу туалетной бумагой обеспечили, чтобы дети по кабинетам за бумажкой не бегали. Стыдобище!», – пишет один пользователь.

«В Лабытнанги проверьте на качество продукцию, особенно тушёнку! Цена её 30 рублей», – написал другой подписчик.

«У нас совсем другие продукты, никакими «Алёнками» (на вилдео в аккаунте шоколад этой марки – прим.ред.) там и не пахло, низкого качества самые дешёвые продукты», – написал третий пользователь.

«Сок «Добрый» на Салехарде, наверное, закончился. «Волжский посад» не хотите попить? Сахар в воде разведённый», – ещё один критический комментарий.

«Чай «Принцесса Нури», макароны 2 сорта, как и всё остальное. В Салехарде, видимо, какие-то другие дети. Они заслужили «Алёнки», «Добрый», чай «Тесс» и макароны «Макфа», – так отреагировал ещё один подписчик на фото набора, который опубликовал в своём аккаунте глава региона.

«На вашем видео видно, что крупы, макаронные изделия, печенье у вас качественное. В Губкинском же прозрачные, без указания фирмы, даты производства и срока хранения. И Гречневая крупа с посторонними примесями», – пишет житель Губкинского.

Всем недовольным в комментариях предлагается обращаться для высянения обстоятельств в местные администрации.

При этом очень многие поблагодарили Дмитрия Артюхова за бесплатные продукты и отметили, что те, кто пишет жалобы, должны быть благодарны за помощь.

Надым, Юлия Фролова

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