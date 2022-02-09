Прокуратура ускорила срок расселения аварийных домов в Шурышкарском районе

Прокуратура на Ямале обратилась в суд и ускорила сроки переселения граждан из аварийного жилья в селе Мужи Шурышкарского района. Это дома по адресам ул. Республики, д. 2 и ул. Советская, д. 13.

«Жильцы домов несколько лет живут в аварийных условиях. Несущие конструкции фундамента, перекрытий, стен в доме имеют повреждения и деформированы. Еще в 2019 году дома признаны аварийными и подлежащими сносу. При этом органом местного самоуправления срок отселения указанных домов определен на 2025 год», – объяснили в надзорной инстанции.

Прокуратура уже опротестовывала решение местных властей. Но людей не переселили. После этого прокуратура направила иск в суд о понуждении администрации пересмотреть срок расселения граждан, а также провести в нем страховочные мероприятия по укреплению несущих конструкций.

Судом требования прокурора удовлетворены, дома должны расселить до 2023 года.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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