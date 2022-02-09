Власти Ямала хотят отменить льготы при выкупе жилья из коммерческого фонда

Власти Ямала хотят отменить льготы при покупке квартиры в коммерческом фонде для тех, кто долго работает в регионе. Такую льготу планируют оставить лишь для тех, кто прожил в регионе 10 лет и имеет 5 и более приёмных детей. Соответствующие поправки внесены в региональное Заксобрание. Документ есть в распоряжении агентства «Новый День».

Правительство ЯНАО подготовило поправки в закон «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в ЯНАО». Сейчас льготы на приобретение помещений коммерческого фонда имеют три категории граждан:

– скидку в 10% имеют те, кто проработал в регионе от 10 до 20 лет;

– скидку в 15% – те, кто проработал более 20 лет;

– скидку в 30% те, кто прожил в регионе более 10 лет и воспитывает 5 и более приёмных детей.

Первые две категории хотят исключить. Цель – оставить льготы для тех, кто в них действительно нуждается. Трудовой стаж не может являться критерием, который определяет нуждаемость семьи, полагают авторы поправок.

В пояснительной записке к законопроекту авторы приводят статистику: с 2017 года по декабрь 2021 года нанимателями по договорам найма было выкуплено 131 жилое помещение коммерческого фонда на общую сумму 626 млн рублей, из них с использованием права льготы – 101 жилое помещение коммерческого фонда, что составляет 77,1% от общего количества выкупленных жилых помещений. Размер льгот за указанный период составил 62 млн рублей (9,94% от общей суммы выкупленных квартир).

В повестке ближайшего заседания Заксобрания этого законопроекта пока нет.

Салехард, Наталья Ефремова

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