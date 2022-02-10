Из-за реформы власти в Тазовском районе бизнесмены не могли разместить киоск с булочками

В Тазовском районе реформа власти привела к бюрократии – предприниматель не мог согласовать киоск с булочками. В ситуацию вмешалась прокуратура. В 2020 году Тазовский район преобразован в муниципальный округ. Это значит, что фактически упразднены сельские администрации и сельские думы. Полномочия перешли к администрации района.

«После реформирования системы органов местного самоуправления в 2021 году администрацией Тазовского района ввиду отсутствия соответствующего муниципального нормативного акта длительное время не принимались меры по включению в схему нестационарных торговых объектов в посёлке Тазовский участков, на которых предприниматели изъявили желание разметить павильон мини-пекарни для реализации кондитерских изделий и этностойбище для оказания туристических услуг. Обращения заявителей оставались без фактического разрешения», – описали проблему в надзорной инстанции 10 февраля 2022 года.

По представлению прокуратуры района местные власти провели конкурс и заключили с заявителями договоры на размещение НТО.

Виновные чиновники администрации привлечены к дисциплинарной ответственности.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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