В кафе вокзала и аэропорта Нового Уренгоя нашли нарушения

Кафе на вокзале и в здании аэропорта Нового Уренгоя работали с нарушениями. В кафе аэропорта на блюдах не было маркировки с датами изготовления и срокам хранения, продавцы работали без санитарной книжки. Нарушения нашла Новоуренгойская транспортная прокуратура. Там озвучили подробности проверки 10 февраля 2022 года.

«В кафе аэровокзала Нового Уренгоя индивидуальным предпринимателем реализовывалась пищевая продукция, на которой отсутствовала информация об изготовителе, условиях её хранения и сроке годности, а также товаросопроводительная документация. Продавцы данного кафе не прошли медицинское обследование, гигиеническую подготовку и аттестацию. Кроме того, аналогичные нарушения прокурор выявил в кафе железнодорожного вокзала Нового Уренгоя», – говорится в сообщении надзорного ведомства. Там пока не поясняют, о каких именно кафе идёт речь.

Возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем продавцом требований технических регламентов).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Аэропорт Нового Уренгоя управляется УК «Аэропорты Регионов». Структура занимается реконструкцией объекта по концессионному соглашению с правительством региона.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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