KFC ищет место для открытия кафе в Губкинском

В Губкинском может появиться кафе быстрого питания KFC. Как сообщил на своей странице в инстаграм мэр Андрей Гаранин, компания осмотрела несколько потенциальных участков для размещения общепита. По его версии, точка питания – это место досуга для молодёжи.

«Губкинский активно и динамично развивается – мы давно уже думали об организации зоны досуга молодёжи в городе, и нам есть, чем поделиться в этом направлении! Сейчас ведём переговоры с представителями сети общественного питания «KFC» – сегодня уже смотрели несколько мест, которые могли бы подойти для сетевого ресторана», – написал г-н Гаранин 10 февраля 2022 года в инстаграм.

Большинство подписчиков главы города поддержали это решение и заметили, что сейчас любители быстрого питания ездят в Ноябрьск, чтобы попробовать кухню этого заведения.

Губкинский, Наталья Ефремова

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