Строить школу и детсад в Губкинском будет управляющая больницами компания «Нордмедком»

Строить детский сад и школу в Губкинском с использованием инфраструктурных облигаций будет управляющая медицинская компания «Нордмедком». Об этом сообщается в документах правительства Ямала.

Для реализации проекта власти Ямала предоставят УМК «Нордмедком» гарантию в 3 млрд рублей. Речь идёт о проекте в рамках комплексной застройки микрорайона №17 Губкинского. Сдать в эксплуатацию школу и детский сад планируется в 2024 году. Это первый проект, который реализуется с помощью механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Размер инфраструктурного займа составит 2,4 млрд рублей.

«Льготное финансирование позволит нам оперативно приступить к строительству школы и детского сада в новом микрорайоне, где будут жить около тысячи семей», – говорил ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, которого цитировали в пресс-службе.

Компания УМК «Нордмедком» ранее не строила садики и школы в регионе. Как уточнили в ответ на запрос агентства «Новый День» в правительстве Ямала, теперь же эта структура выступит заказчиком строительства школы на 400 мест и садика на 240 мест в Губкинском. «Нормедком» был выбран, так как соответствует критериям данного механизма финансирования (речь об инфраструктурных облигациях – прим.ред)», – уточнили в департаменте строительства и жилполитики Ямала.

Сейчас УМК «Нордмедком» управляет консультативно-диагностической поликлиникой имени Евгения Нигинского, Центром восстановительной медицины и реабилитации «Ахманка».

Собственником компании является, согласно базе данных «Сэлдон.Базис», ЯНАО. При этом найти информацию о работе компании, её учредителях, финансовых результатах не удалось.

Салехард, Юлия Фролова

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