Врачи забыли в ноге жителя Нового Уренгоя металлический стержень

Житель Нового Уренгоя стал жертвой невнимательности врачей – у него в ноге медики забыли металлический стержень. Инородное тело причиняло боль 62-летнему мужчине. Об инциденте рассказали в группе Новоуренгойской центральной больницы в «Вконтакте» 11 февраля 2022 года.

Как сообщается в посте, пациент обратился в больницу с сильными болями в нижней конечности. «Новоуренгойские хирурги выяснили, что у него в ноге находится металлический стержень длиной 40 сантиметров, забытый докторами крупного федерального центра во время проведения радиочастотной абляции вен», – уточняется в публикации. Название медучреждения, врачи которого допустили такую ошибку, не названо.

Радиочастотный катетер извлекли за 20 минут. Мужчине сало легче. Его направили на амбулаторное лечение.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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