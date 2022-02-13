Рейс АТК «Ямал» в Тюмень перенесли на следующий день из-за поломки самолёта

В Новом Уренгое вылет самолёта региональной авиакомпании «Ямал» переносится на следующий день, на 14 февраля.

Причина – техническая неисправность самолёта. Пассажиров в Тюмень должен забрать резервный борт. Об этом сообщают в Уральской транспортной прокуратуре.

Планируемое время вылета – 9:30 мин. 14.02.2022.

Количество пассажиров – 23 человека, из них 1 несовершеннолетний.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием авиакомпанией услуг.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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