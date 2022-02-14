В Тазовском районе осудили мужчину, который избил и ограбил ребёнка

В Тазовском районе осудили мужчину, который избил и ограбил детей в райцентре.
Инцидент произошёл летом 2021 года около 17 часов. Два восьмилетних мальчика, являющихся братьями, гуляли во дворе. Мимо проходил 25-летний мужчина. Он молча выхватил у одного из детей телефон. Дети побежали за злоумышленником и попросили вернуть телефон. В ответ одного из мальчиков мужчина избил.
Выяснилось, что злоумышленник неоднократно судим. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия).
По решению суда ему придётся провести 3 года 6 месяцев в колонии строго режима. Ему также назначили штраф в 7 тыс. рублей.
Тазовский, Наталья Ефремова
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