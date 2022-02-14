На Ямале вертолёт с вахтовиками аварийно сел в заснеженное поле

В Тазовском районе Ямала вынужденную посадку совершил вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ютэйр». ЧП случилось 14 февраля в 10:14 в 20 км от села Антипаюта. Причина – техническая неисправность. О этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Там уточняют, что вертолёт выполнял вахтовый рейс по маршруту Новый Уренгой – п. Лескино (Красноярский край).

«По предварительным данным, в полёте проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

На борту находится 15 пассажиров, 3 члена экипажа. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время авиакомпания направляет резервный борт для эвакуации пассажиров и экипажа.

Прокуратура проводит проверку по факту ЧП.

Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте, вертолёт получил технические повреждения. Посадка произведена в заснеженное поле.

В пресс-службе авикомпании «Ютэйр» уточнили, что пассажировэвакуируют обратно в Новый Уренгой. «ЮТэйр-Вертолётные услуги» отправили к месту посадки вертолёт для эвакуации пассажиров и экипажа. Вертолёт прибыл на место. Пассажиров и экипаж эвакуируют в Новый Уренгой. Прибывшая служба технической поддержки останется на месте посадки для определения причин неисправности воздушного судна», – говорится в пояснении перевозчика.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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