На месторождении в Ямальском районе работник получил тяжёлую травму на буровой

Ямальские следователи расследуют уголовное дело из-за травмирования работника на месторождении в Ямальском районе. Мужчину закрутил инструмент на буровой установке. У него сильно повреждена рука.

Инцидент произошёл 15 декабря 2021 года.

«По предварительным данным, на роторной площадке буровой установки газоконденсатного месторождения Ямальского района помощником бурильщика коммерческой организации проводились вручную работы по очистке поднимаемого из скважины инструмента. В ходе проведения работ руку 24-летнего рабочего затянуло и стало крутить по направлению вращения стальной бурильной трубы, вследствие чего он получил телесные повреждения, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью», – говорится в сообщении силовиков. У мужчины переломы руки.

В распоряжении агентства «Новый День» есть видео происшествия. На нём видно, что мужчина держит кусок ткани, обмотанный вокруг вращающейся трубы. В какой-то момент к нему подходит другой мужчина и поправляет ткань. После этого работника затягивает, и он несколько раз прокручивается всем телом вокруг трубы. Освободить его из ловушки смогли коллеги, которые находились рядом и на глазах у которых произошло ЧП.

Дело возбуждено признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ямальский район, Юлия Фролова

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