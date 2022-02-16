На Ямале обвиняемый подарил инспектору УФСИН виски за 18,5 тыс. рублей

В Пуровском районе инспектор уголовно-исполнительной инспекции принял в подарок от обвиняемого бутылку виски стоимостью 18,5 тыс. рублей. Этот факт стал известен прокуратуре района, которая проводила проверку.

«Инспектор учреждения при осуществлении контроля за обвиняемым в условиях домашнего ареста принял от него подарок в виде бутылки виски. Не дожидаясь окончания прокурорской проверки, служащий уволился. Кроме того, по представлению прокурора 3 служащих учреждения, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, привлечены к дисциплинарной ответственности», – отмечается в сообщении прокуратуры ЯНАО 16 февраля 2022 года.

Речь идёт о Пуровском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО.

По решению суда бывший служащий вернул в бюджет стоимость подаренного алкоголя.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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