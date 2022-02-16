Уборщица правительства ЯНАО пыталась купить криптовалюту, но лишилась денег

Уборщица из управления делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа решила вложиться в криптовалюту, но стала жертвой мошенников. Об этом сообщает издание NEFT со ссылкой на источник в силовых структурах.

В январе 2022 года 46-летняя женщина увидела рекламу инвестиций в интернете. Она связалась с мужчиной, который представился аналитиком биржи, и вложилась в криптовалюту. «Следуя инструкциям злоумышленника женщина перевела на неизвестные банковские счета более 626 тыс. рублей», – сообщают в УМВД России по ЯНАО. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Салехард, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»