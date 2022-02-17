На Ямале на больничном находятся 40% медиков

На Ямале на больничном находятся около 40% медиков. Об этом заявил глава департамента здравоохранения региона Сергей Новиков, его слова цитирует официальный телеграм-канал правительства округа «Ямал. Официально» 17 февраля 2022 года.

Это одна из причин, по которой в регионе не может быть восстановлено оказание плановой помощи. Она сейчас приостановлена в большинстве районов и городов региона. Вторая причина – большое число заболевших коронавирусом. По данным на 17 февраля, за сутки зарегистрировано 1978 новых случаев COVID-19.

«Мы надеемся, что в ближайшее время заболеваемость пойдет на спад, и больницы вернутся к прежнему режиму работы», – заявил г-н Новиков, которого цитируют в телеграм-канале.

Салехард, Наталья Ефремова

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