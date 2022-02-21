Власти хотят построить на месте снесённых деревянных домов в Салехарде трёхэтажки

После снова деревянных домов в границах улиц Восход, Чапаева и Чкалова в Салехарде возведут трёхэтажные жилые дома. Об этом сообщил в своём аккаунте «ВКонтакте» глава столицы Ямала Алексей Титовский.

Он добавил, что это будет комплексная застройка. После разработки проекта власти будут взаимодействовать с инвесторами.

«Территория, которая будет высвобождаться от сноса деревянного жилого фонда, будет задействована в перспективе до 2030 года под комплексную застройку. Уже ведётся доработка проектов для последующего заключения договоров с инвесторами. В границах улиц Восход, Чапаева и Чкалова будут возведены трёхэтажные дома, общей площадью более 36 тысяч квадратных метров. Это порядка 600 квартир», – заявил г-н Титовский.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»