ФАС разрешил «Лукойлу» купить 50% в «Меретояханефтегаз»

Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по покупке «Лукойлом» доли в компании ООО «Меретояханефтегаз», которая сейчас принадлежит «Газпром нефти». Об этом пишет «1prime.ru» со ссылкой на решения ФАС.

«ФАС России удовлетворила ходатайство «Лукойла» и «Газпром нефти» о создании совместного предприятия в Ямало-Ненецком автономном округе. Служба разрешила «Лукойлу» приобрести долю в размере 50% в уставном капитале ООО «Меретояханефтегаз», принадлежащую «Газпром нефти», – говорится в решении антимонопольного ведомства.

Сумма сделки – 52 млрд рублей. Сделка должна быть закрыта во втором квартале 2022 года.

«Меретояханефтегаз» занимается разработкой Тазовского нефтегазоконденсантного месторождения.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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