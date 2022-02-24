Прокуратура запретила мэрии Ноябрьска открывать ларёк в тёплой остановке

Прокуратура запретила мэрии Ноябрьска открывать в тёплых остановках ларьки. Таким образом надзорная инстанция отреагировала на возмущение жителей в социальных сетях. Первую тёплую остановку в Ноябрьске открыли в районе городской больницы на улице 60 лет СССР. В ней в декабре 2021 года поселился МУП СХК «Ноябрьский».

Как писало издание «Ноябрьск 24», многие жители негативно восприняли эту новость. Жители города удивились тому, что ларьки сначала убирали с остановок, а теперь завели внутрь помещения, ополовинив место для ожидания транспорта.

В управлении экономического развития администрации города и вовсе заявили, что это «поддержка местных производителей».



«Здесь мы не только заботимся о теплоте горожан, но и поддерживаем местных производителей. Для оптимизации пространства, чтобы не ставить и остановку, и ларёк – совместили все в умном остановочном павильоне», – пояснили в ведомстве.

Как пояснили в надзорной инстанции, МУ «Дирекция муниципального заказа» с нарушением закона на условиях договора безвозмездного пользования предоставило МУП «СХК «Ноябрьский» часть отапливаемого остановочного комплекса, оборудованного SMART-системами. «При этом не принято во внимание, что паспортом остановочного павильона не предусмотрено осуществление в нём торговой деятельности», – говорится в сообщении прокуратуры 24 февраля 2022 года.

Прокурор города в адрес главы Ноябрьска Алексея Романова и руководства дирекции внёс представления.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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