На Ямале мужчина заживо сжёг 19-летнюю сестру

В Тарко-Сале мужчина сжёг из-за ссоры свою 19-летнюю сестру. Трагедия произошла в апреле 2020 года. Злоумышленника осудили. Ему придётся провести 15 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщает 24 февраля пресс-служба следственного управления СК Ямала.

В ведомстве раскрывают подробности ЧП.

«18 апреля 2020 года утром в Тарко-Сале во дворе дома обнаружено тело 19-летней девушки со следами термических ожогов. Установлено, что накануне ночью между погибшей девушкой и её братом, при совместном распитии спиртных напитков, произошёл конфликт. Около 5 часов утра, поссорившись с сестрой, мужчина облил её бензином и поджег. По заключению судебно-медицинской экспертизы, девушка скончалась от ожогового шока. Через несколько часов мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил тело сестры без признаков жизни», – рассказали в СУ СК Ямала.

Изначально злоумышленник не признавался в совершённом преступлении. Но следователи собрали улики, которые доказывают его вину. Злоумышленник вынужден был признаться и всё рассказать.

Суд признал его виновным в совершении преступления, которое квалифицировано п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Тарко-Сале, Наталья Ефремова

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