Следователи проверяют сообщение о сходе снега на школьницу в Губкинском

Следователи проверяют информацию о том, что на школьницу в Губкинском сошёл снег с крыши.

Пост о ЧП опубликовали 22 февраля в сообществе «Губкинский – город мечты» «Вконтакте». По словам автора сообщения, ребёнок получил ушибы.

«Ищу очевидцев происшествия. Сегодня в промежутке 9-30 – 9-50 сошел снег с крыши, ребёнок-школьница массой снега была отброшена за пределы тротуара, получила ушибы. Кто видел или имеет видеокамеру, которая снимает этот участок местности? Адрес 12 мкр, дом 46, пешеходная дорожка сбоку дома, если повернул после УКСа и направляешься во двор, напротив этого места стоят припаркованые машины, возможно с регистраторами», – написала автор поста Светлана Романенко.

Руководитель следственного управления следственного комитета по ЯНАО Андрей Егоров поручил руководителю пуровского отдела организовать проверку по опубликованной информации.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Губкинский, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»