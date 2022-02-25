Суд оштрафовал блогершу в Салехарде за мат и оскорбления

В Салехарде суд оштрафовал девушку-блогера за нецензурную брань и оскорбления. Поводом стал сторис в «Инстаграм», в котором владелица аккаунта унизила и обидела другую женщину. Несмотря на то, что сторис доступен всего 24 часа, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Об этом сообщает прокуратура Ямала 25 февраля 2022 года.

«Молодая девушка в своём аккаунте социальной сети «Instagram» разместила в истории видеозаписи, обращенные к местной жительнице и сопровождавшиеся нецензурной бранью, высказываниями в неприличной форме, унижающими её честь и достоинство. На указанный аккаунт блогера подписано более 24 тыс. человек, доступ третьих лиц к нему не ограничен, что способствовало ускоренному распространению видеозаписи», – говорится в материалах надзорной инстанции.

Прокуратора Салехарда возбудила административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»).

Судом девушке назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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