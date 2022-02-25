Власти отказываются запускать самолёты между Салехардом и Надымом

Власти не намерены возобновлять авиарейсы Салехард-Надым, потому что жители могут перемещаться между городами по автомобильной дороге. Об этом сообщили представители администрации Надымского района в ответ на вопрос подписчицы 25 февраля 2022 года.

Жительница Надымского района спросила у главы Дмитрия Жаромских в его аккаунте в инстаграм, когда откроется рейс из Салехарда в Надым. «Не все люди могут ездить по плохой дороге от Салехарда до Надыма и обратно до 9 часов», – написала заявительница.

«По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в связи с вводом в 2020 году в эксплуатацию автомобильной дороги, связывающей города Салехард и Надым, возобновление авиасообщения по указанному маршруту не планируется. Между городами Салехард и Надым курсирует маршрутный автобус три раза в неделю. Пассажирский тариф сохранён на уровне прошлых лет и составляет 2 тыс. рублей», – говорится в ответе администрации района.

Надым, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»