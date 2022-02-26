В самолёте при взлёте в Новом Уренгое случилось задымление

Новый Уренгой (Новый День, Наталья Ефремова) –– Рейс из Нового Уренгоя в Москву в субботу, 26 февраля, задержан из-за ЧП на борту. В самолёте «S7 Airlines» при подготовке к взлёту задымился электрический духовой шкаф. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«26.02.2022 в 09:30 в аэропорту Нового Уренгоя при подготовке к полёту воздушного судна А-321 авиакомпании в целях выполнения регулярного рейса S7-2572 сообщением Новый Уренгой-Москва (Домодедово) при разогреве питания произошло задымление заднего электрического духового шкафа. Экипаж применил средства пожаротушения, задымление устранено», – рассказали в надзорном ведомстве.

На борту находились 188 пассажиров, 5 несовершеннолетних. Пострадавших нет, помощь никому не потребовалась.

Сейчас пассажиры в аэропорту ожидают резервное судно. Самолёт должен вылететь в 15:00.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полётов.

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