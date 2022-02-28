Депутата Ноябрьска Бондарчука хотят наказать за высказывания о ситуации на Украине

Депутата городской думы Ноябрьска Александра Бондарчука могут привлечь к ответственности за высказывания о спецоперации на Украине. Об этом сам г-н Бондарчук сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Ранее он подписал обращение против спецоперации на Украине.

«К депутату городской Думы МО Ноябрьск – А.Н. Бондарчук пришли полицейские и хотят привлечь к административной ответственности по ст. 13.15 КоАП ч. 9», – написал г-н Бондарчук.

Эта статья подразумевает «распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния».

Если депутата привлекут к ответственности, он должен будет заплатить от 30 до 100 тыс. рублей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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