В аккаунтах тюменских губернаторов Артюхова и Моора поселились украинские тролли (ФОТО)

В аккаунтах инстаграм тюменских губернаторов Александра Моора и Дмитрия Артюхова уже несколько дней публикуются лозунги и сообщения провокационного характера, связанные с ситуацией на Украине.

Так, в аккаунте главы Ямала Дмитрия Артюхова уже два дня висит комментарий «Слава Украине! Героям слава» с флагами Украины. Он опубликован под постом о юбилее службы «Ямалспас». Модератора аккаунта, очевидно, этот комментарий не смущает. Отметим, такое приветствие с ответом использовалось изначально украинскими националистами (калька с немецкого приветствия). Сейчас его используют более широко. Оставил этот комментарий пользователь с закрытым аккаунтом.

Также ещё несколько пользователей оставили под постом г-на Артюхова комментарии с украинскими флагами и хэштегами, которые выражают протест против спецоперации на Украине.

Аналогичная ситуация в комментариях под постом у главы Тюменской области Александра Моора. Там, например, пользователь оставил комментарий на украинском языке о потерях российской армии во время спецоперации.

У губернатора ХМАО Натальи Комаровой под последними постами такой активности не наблюдается. Хотя, судя по комментариям, сообщения такого характера были, но их оперативно удалили модераторы. «Спасибо, что убрали бандеровский призыв», – написано в одном из комментариев у главы ХМАО в инстаграм аккаунте.

Салехард, Тюмень, Наталья Ефремова

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