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Понедельник, 28 февраля 2022, 17:33 мск

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Глава Губкинского Гаранин устроил опрос по цвету тёплой остановки в Пурпе

фото – аккаунт Андрея Гаранина в «Вконтакте»

Мэр Губкинского Андрей Гаранин спросил жителей, каким цветом сделать тёплые остановки в Пурпе и Пурпе-1. Заодно мэр показал и эскиз будущего остановочного комплекса. Опрос он устроил на своих страницах «Вконтакте» и «Инстаграм» 28 февраля 2022 года.

«В Пурпе и Пурпе-1 появятся первые тёплые остановки. Как и обещал на встрече с жителями – поставим отапливаемый остановочный павильон на конечной остановке в Пурпе-1. В Пурпе установим два. Ожидание общественного транспорта необходимо сделать более комфортным между этими пунктами, также появится возможность отслеживать общественный транспорт в реальном времени», – написал градоначальник.

Среди предлагаемых вариантов – жёлтый, зелёный, красный, синий, бежевый и оранжевый.

Отметим, решение о присоединении посёлка Пурпе к Губкинскому принято в 2021 году.

Губкинский, Наталья Ефремова

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