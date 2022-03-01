На Ямале из-за метели не летают самолёты и закрыты зимники

На Ямале метель скорректировала работу транспорта и маршруты передвижений. Из-за непогоды 1 марта 2022 года задерживаются самолёты, а те, что в пути, ищут запасные аэродромы.

В том числе судно АТК «Ямал», которое следовало по маршруту Москва (Домодедово)– Салехард приземлилось в Новом Уренгое. Соответственно, задерживается вылет самолёта из Салехарда обратно в Москву. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В аэропорту Нового Уренгоя задерживаются вылеты двух рейсов: АТК «Ямал» в Уфу, «ЮВТ Аэро» в Пермь.

Вместе с этим закрыты зимники. Как пишет официальный телеграм-канал правительства региона, остановлено движение на зимниках Лабытнанги – Мужи – Азовы Теги; Коротчаево –Красноселькуп; Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Закрыта переправа Салехард-Лабытнанги.

Салехард, Наталья Ефремова

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