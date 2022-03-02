На Ямале аварийную посадку совершил вертолёт с вахтовиками

Аварийную посадку совершил вертолёт авиакомпании «Ямал» Ми-8МТВ на Ямале в среду, 2 марта 2022 года. Инцидент произошёл в 11:45 в аэропорту села Красноселькуп. Предварительная причина ЧП – отказ правого двигателя. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура, которая проводит проверку по факту вынужденной посадки.

Вертолёт перевозил вахтовиков на Термокарстовое месторождение.

«Вахтовый рейс совершался по маршруту Тарко Сале – Термокарстовое месторождение. На борту находились 8 человек, из них 3 члена экипажа и 5 пассажиров. Пострадавших нет. Повреждения вертолёта отсутствуют», – указали в надзорной инстанции.

Красноселькуп, Наталья Ефремова

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