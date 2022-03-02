На фоне санкций может начаться строительство газопровода с Ямала в Китай

Ожидать снижения объёмов добычи газа на Ямале не стоит, но международная ситуация может ускорить вопрос о переориентации ямальского газа с Европы на Китай. При этом в условиях санкций на поставку оборудования актуальным станет вопрос строительства новых газопроводов, а не терминалов СПГ. Такими прогнозами с агентством «Новый День» поделился директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«Предпосылок для сокращения добычи газа [на Ямале – прим.ред.] я пока не вижу. Европа много говорит, но пока эмбарго не вводит. И правильно делает. И вопрос даже не в том, что у европейцев есть контракты, которые надо выполнять (хотя могут попытаться на форс-мажор сослаться). Но они сейчас выходят из зимы с пустыми хранилищами и им нужен газ, чтобы готовиться к следующему сезону. И это при безумных ценах на хабе TTF [2230 долларов за 1 тыс. куб. м. на 2 марта 2022 года]. Сильно сомневаюсь, что сытые европейцы готовы себе во всём отказывать, только чтобы Россию немножко наказать. Плюс, я думаю, будет ещё и рост внутреннего потребления», – сказал Константин Симонов, оценивая возможное снижение объёмов добычи. Он подчеркнул: на руку производителям газа сыграла погода – в Европе опять похолодало.

Однако, по его мнению, в перспективе Европа постарается сокращать закупки российского газа. Это не произойдёт одномоментно, поэтому в ближайшие 10-15 лет российские компании ТЭК должны обеспечить альтернативные рынки сбыта, такие, как Китай. За это время и США сможет увеличить поставки в страны ЕС.

«Газ с Ямала не останется невостребованным. Действительно, у запущенных месторождений полуострова Ямал всё-таки был чёткий экспортный рынок в виде Европы. Собственно, вся система Бованенково-Ухта и прочие были построены с прицелом на Европу. Но это не означает отсутствие альтернативных моделей. Тренд как раз уже вырисовывается. Конечно, долгосрочный. Очевидно, что сейчас начнётся новый инвестцикл в США, новое строительство терминалов. На это, по моим оценкам, уйдёт порядка 10 лет – этот газ нужно добыть, сжижить, привезти в Европу», – рассуждает эксперт.

По его словам, несмотря на то, что Китай сейчас закупает большой объём американского газа, в будущем возможны изменения. «Всё более чётко будет заметно влияние политики на энергетические отношения. То есть Европа будет покупать американский газ, прежде всего, политически мотивированно. Соответственно, Китай, я думаю, тоже понимает, что ставка на американский СПГ – это достаточно рискованная история. Думаю, у него будет желание наращивать объёмы закупок российского газа», – говорит Константин Симонов.

Эти изменения могут привести к тому, что Китай будет закупать не только СПГ, но и трубопроводный газ с Ямала. В этом случае уже сейчас на первый план может выйти проект газопровода через Монголию в Китай. «Проект «Сила Сибири-2» очень часто смотрят только на составляющую Уренгой-Монголия-Китай. ТЭО уже делают этого проекта. И переговоры по условиям контракта довольно активно ведутся китайской стороной», – уточнил глава Фонда национальной энергетической безопасности. Он добавил, что в эту же систему могут войти месторождения полуострова Ямал [сейчас там берёт начало газопровод Бованенково-Ухта].

Константин Симонов напомнил, что в правительстве РФ и компаниях ТЭК обсуждают несколько вариантов использования запасов газа в ЯНАО. В том числе – строительства новых терминалов по переработке и сжижению углеводородов. Однако, по его мнению, трубопроводный проект сейчас выглядит более привлекательно.

«Я понимаю, что могут быть дискуссии по монетизации, как принято говорить, газа Ямала. Но сейчас все СПГ-проекты легко могут оказаться под серьёзными технологическими санкциями. Альтернативных российских технологий, как показал опыт 4 линии «Ямал СПГ», у нас нет. Понятно, что сжиженный газ проще перенаправить. Но ситуация, когда у тебя нет собственных технологий, ты зависишь от Запада... тут, я думаю, трубопроводный проект в Китай приобретает дополнительный смысл», – заключил эксперт.

Салехард, Юлия Фролова

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