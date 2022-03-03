Бюджет выплатит 300 тыс. рублей семье девочки, которая получила переломы на детской площадке в Красноселькупе

Администрация села Красноселькуп заплатит 300 тыс. рублей семье девочки, которая упала и получила переломы предплечий на детской площадке. Проверка показала, что причиной травмы стало то, что игровой комплекс был плохо закреплён. Об этом сообщает прокуратура Ямала 3 марта 2022 года.

«Прокурор главе администрации села Красноселькуп внёс представление, по результатам его рассмотрения нарушения конструкции детской площадки устранены, 1 виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – добавили в надзорной инстанции.

Красноселькуп, Наталья Ефремова

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