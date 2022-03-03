На Ямале осудят мужчину за вылов 27 штук запрещённой стерляди

На Ямале будут судить мужчину, который выловил 27 штук стерляди. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура 3 марта 2022 года.

Мужчине 47 лет. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба, в местах нереста и на миграционных путях к ним).

«В январе 2022 года обвиняемый в реке Обь в Шурышкарском районе незаконно выловил рыбу – стерлядь в количестве 27 экземпляров. Злоумышленник причинил государству ущерб в размере более 120 тыс. рублей, который возместил. В ходе расследования средства для лова, снегоход, а также рыба изъяты», – уточнили в надзорной инстанции.

Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения по существу в мировой суд Шурышкарского района ЯНАО.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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