В Новом Уренгое мужчина случайно задавил насмерть своего товарища

Трагедия в Новом Уренгое стала поводом для возбуждения уголовного дела: мужчина задавил друга, который упал под колёса погрузчика. Инцидент произошёл в ноябре 2021 года. Уголовное дело расследует городской следственный отдел СУ СК, квалификация – ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Погибшему было 27 лет. В ведомстве описывают фабулу дела.

«Двое мужчин, зашедшие в гости к своему другу – владельцу СТО, решили оказать ему услугу и перегнать в ремонтный бокс фронтальный погрузчик «MITSUBER – ML333N» с неисправными тормозами. Один из них, обладая правами на управление таким видом транспорта, сел за руль, а второй пошёл впереди транспортного средства, указывая ему путь. По дороге мужчина оступился и упал под колёса движущего погрузчика. В результате наезда потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью»,– уточнили следователи.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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