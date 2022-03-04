Моор, Комарова и Артюхов больше недели игнорируют главную тему страны

Уже более недели прошло с момента начала спецоперации России на Украине. За этот период ни один из тюменских губернаторов не высказал своё мнение о происходящем и не прокомментировал тревоги населения регионов. Речь идёт о главе ХМАО Наталье Комаровой, губернаторе Тюменской области Александре Мооре, главе Ямала Дмитрии Артюхове. По версии опрошенных агентством «Новый День» политологов, в период нестабильности население ждёт от губернаторов не молчания, а обозначения позиции – если не по политической ситуации, то хотя бы по экономической.

С 24 февраля губернатор Ямала Дмитрий Артюхов опубликовал 4 поста в инстаграм и «Вконтакте» (одинаковых), а также завёл свой канал в телеграм. Ни в одном из этих ресурсов он не высказался по поводу событий на Украине, а также ситуации внутри субъекта в связи с напряжённой международной обстановкой. Посты главы региона были посвящены новым автобусам, поздравлению спасателей, аппаратам для мониторинга уровня сахара в крови и спортсменам. На сайте правительства Ямала тоже нет официальных заявлений регионального лидера. На сообщения о внезапно выросших ценах на продукты и лекарства в регионе отреагировал, согласно сайту правительства, лишь первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин.

Тюменский глава Александр Моор последний раз публиковал посты в соцсетях 22 февраля. Они касались помощи жителям Луганской и Донецкой республик и беженцам из этих территорий, тогда же глава региона косвенно затронул тему защиты ЛНР и ДНР. Но после решения о начале спецоперации он на связь с жителями региона больше не выходил. Не было его заявлений и на сайте правительства региона. Опасения граждан о нехватке продуктов прокомментировал замгубернатора Владимир Чейметов.

Губернатор Наталья Комарова также выражала мнение до начала спецоперации – она поддержала решение о ратификации договоров о дружбе между ЛНР и ДНР и Россией. И после этого губернатор была достаточно активна в соцсетях: она пишет про свои совещания, проводит прямые эфиры с жителями, рассказывает про школу программирования, губернатор даже выразила соболезнования семье погибшего в ходе спецоперации на Украине военного. Но за неделю ни разу прямо не высказала своей поддержки военным и президенту, который принял решение о спецоперации.

Эксперты полагают, что игнорирование главной для всей страны темы – это не самый лучший вариант поведения для губернаторов.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин считает, что главы регионов должны высказать поддержку президенту Владимиру Путину.

«Видимо, они до сих пор формируют свой сигнал, своё информационное сообщение. Удивлён, что пока заявлений нет,– рассуждает эксперт. – Видимо, их позиция совпадает с той, что озвучивают федеральные органы, и главы считают, что дублировать её нет смысла. Но здесь, мне кажется, уместна была бы некая оценка реакции самого региона, населения региона, поддержка в адрес жителей ДНР и ЛНР, которые пострадали за 8 лет и сейчас оказались в сложной ситуации. Уместна информация от глав субъектов о том, какая помощь им оказывается».

По мнению независимого политолога Льва Березина, губернаторы могут не повторять разъяснения Кремля о причинах спецоперации на Украине, но они обязаны дать людям объяснение и ориентиры – что будет с региональной экономикой и с бюджетом каждой конкретной семьи в условиях санкций и наступающего экономического кризиса.

«Я думаю, что поскольку проблема эта очень сложная, а в информационно-политическом плане – очень тонкая, то Кремль предпочитает, чтобы по этому поводу высказывались профессионалы, которые не скажут лишнего и не собьются в оценках. Всё-таки губернаторы – это не самые большие профессионалы в смысле политической риторики. Думаю, они и сами рады, что им не нужно разъяснять политику России на украинском направлении.

Кроме того, есть важный аспект – это доверие к тому, что сказано. И здесь есть огромная проблема: население не слишком-то верит информации властей, в чем мы лишний раз убедились на проблеме вакцинации. Кроме того, думаю, и граждане понимают, что события на Украине – это не решение губернаторов, они не могут сказать об этом ничего, кроме того, что уже сказано», – рассуждает г-н Березин.

Вместе с этим он обращает внимание на то, что губернаторы обязаны разъяснять, как будет жить их регион в экономическом плане. «По части экономики домохозяйств, региональных бюджетов они, конечно, должны разговаривать с населением, это прямая обязанность губернаторов. Они несут ответственность за благосостояние жителей на вверенной им территории. И если ценники в регионе выросли на 15-30%, то они должны что-то сказать населению: где-то дать дельный совет, где-то успокоить, где- то рассказать о принимаемых мерах. Во всяком случае не оставлять население один на один с этой огромной бедой – тотальным социально- экономическим кризисом», – заключил собеседник.

Тюмень, Наталья Ефремова

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