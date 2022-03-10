Власти Ямала ввели меры поддержки бизнеса из-за санкций – отсрочка по платежам и налогам

Власти Ямала анонсировали меры поддержки бизнеса в период ввода санкций. К таким мерам в правительстве отнесли и отмену антиковидных ограничений, в том числе, снятие запрета на ночную работу кафе и баров. Кроме того, в списке – отсрочка по уплате налогов.

«Для предпринимателей, работающих во всех отраслях, до 1 сентября 2022 года вводится отсрочка по налоговым и авансовым платежам для специальных налоговых режимов, включая УСН, ЕСХН и патентную систему налогообложения. Кроме того, на 1 сентября переносится срок внесения авансовых платежей по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам для организаций, включенных в реестр МСП. Данные меры начнут действовать в ближайшее время», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Ямала.

По словам губернатора Дмитрия Артюхова, которого цитирует в его пресс-службе, такие меры «существенно снизят нагрузку на предпринимателей». «Ставлю задачу нашему экономическому блоку продолжать регулярное общение с предпринимателями и быть готовыми оперативно оказывать необходимую поддержку», – заявил г-н Артюхов.

Помимо этого, власти предоставят отсрочку на 3 месяца по всем текущим займам в агентстве «Мой бизнес» с возможностью продления её до полугода.

До 1 июня процентная ставка на займ агентства «Мой бизнес» зафиксирована на уровне 9,5% годовых. Бизнесменам предлагают вложить заёмные средства в приобретение и ремонт оборудования, доставку товаров и материалов.

Начинающие предприниматели и самозанятые смогут получить займы на поддержание своих бизнес-проектов по ставке от 3% годовых.

В правительстве напоминают: на ямальское бизнес-сообщество будут распространяться федеральные меры поддержки, такие как мораторий на проведение проверок, продление программы компенсации расходов на использование системы СБП, программа ФОТ 3.0 и другие.

Салехард, Юлия Фролова

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