На Ямале директор школы заплатит за то, что ученик получил сотрясение мозга на уроке физкультуры

На Ямале директора школы и саму школу оштрафовали за то, что на уроке физкультуры один ученик случайно ударил другого. Инцидент произошёл в Мужевской школе им. Архангельского. О нём рассказывает 11 марта 2022 года прокуратура Ямала.

«Во время урока физической культуры ученик 2 класса своевольно выполнил акробатическое упражнение, в результате чего непреднамеренно нанёс удар ногой в область головы одноклассника. Семилетнему пострадавшему ученику оказана медицинская помощь, поставлен диагноз: «сотрясение головного мозга», – рассказали в надзорной инстанции.

По версии прокуратуры, виноваты в ЧП сотрудники школы, они не осуществляли должным образом надзор за учениками.

По постановлению прокурора директор школы и образовательное учреждение судом привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся). Виновным назначены штрафы на общую сумму 60 тыс. рублей.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»