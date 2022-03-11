В холдинге правительственных СМИ Ямала новый руководитель

В холдинге государственных СМИ Ямала новый руководитель: генеральный директор АНО «Ямал Медиа» Сергей Добрынин покидает свой пост. И.о. гендиректора назначен Максим Куренков.

Эту информацию агентству «Новый День» подтвердили в пресс-службе правительства Ямала.

По словам собеседника в администрации округа, г-н Добрынин уезжает в другой регион.

На сайте «Ямал медиа» говорится, что АНО объединяет 12 брендов:

yamal-media.ru

sever-press.ru

ks-yanao.ru

телеканал «Ямал»

«Радио Ямала»

типографии полного цикла в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое

журнал «Ямальский меридиан»

журнал «Северяне»

газета «Красный Север»

газета на хантыйском языке «Лух Авт»

газета на ненецком языке «Няръяна Нгэрм» и «Мынико».

Салехард, Юлия Фролова

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