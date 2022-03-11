В холдинге правительственных СМИ Ямала новый руководитель

В холдинге государственных СМИ Ямала новый руководитель: генеральный директор АНО «Ямал Медиа» Сергей Добрынин покидает свой пост. И.о. гендиректора назначен Максим Куренков.
Эту информацию агентству «Новый День» подтвердили в пресс-службе правительства Ямала.
По словам собеседника в администрации округа, г-н Добрынин уезжает в другой регион.
На сайте «Ямал медиа» говорится, что АНО объединяет 12 брендов:
yamal-media.ru
sever-press.ru
ks-yanao.ru
телеканал «Ямал»
«Радио Ямала»
типографии полного цикла в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое
журнал «Ямальский меридиан»
журнал «Северяне»
газета «Красный Север»
газета на хантыйском языке «Лух Авт»
газета на ненецком языке «Няръяна Нгэрм» и «Мынико».
Салехард, Юлия Фролова
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