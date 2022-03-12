В Салехарде горела строящаяся школа (ВИДЕО)

В Салехарде в строящейся школе произошёл пожар 12 марта 2022 года. ЧП случилось на улице Богдана Кнунянца. Пожар начался в 12:04.

«Произошло возгорание теплоизоляции трубопровода. В 12:35 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Огнём повреждено: теплоизоляция трубопровода на площади 30 метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. К ликвидации пожара были привлечены сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС по ЯНАО.

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Салехард, Наталья Ефремова

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