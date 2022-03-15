На Ямале муниципальный сотрудник получил полмиллиона от уборщика кладбищ

В Новом Уренгое сотрудник МКУ «Управление муниципального хозяйства» признан виновным в получении взятки в крупном размере.

В 2020 году муниципальное учреждение заключило договор с частной компанией на оказание услуг по содержанию городских кладбищ. После этого сотрудник МКУ, ответственный за исполнение условий контракта, попросил у директора компании-подрядчика взятку в размере 600 тыс. рублей. Взамен он обещал не осуществлять контроль и не замечать никаких нарушений.

Подрядчик согласился и 25 марта 2021 года передал муниципальному работнику часть взятки в размере 500 тыс. рублей.

Преступление выявлено сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области. Сотрудника МКУ признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, в крупном размере), – сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.

Как уточняют в прокуратуре Ямала, компания, которая согласилась на взятку – ООО «СИРИУС К».

Новый Уренгой, Ольга Федорова

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