На Ямале оценили рынок труда после введения санкций в отношении России

Власти Ямала сообщили, что в регионе 1 400 безработных, а вакансий 15 тысяч. По версии директора департамента занятости населения ЯНАО Ольги Акининой, санкции не стали причиной увеличения безработных на Ямале.

«В настоящее время санкции, введённые в отношении нашей страны, никак не отразились на рынке труда Ямала. В регионе разработан и реализуется комплекс мер, который, в случае необходимости, позволит оперативно реагировать на ситуацию», – сообщила г-жа Акинина, слова которой цитируют на сайте правительства региона 15 марта 2022 года.

В пресс-службе уточняют, что наиболее востребованными на региональном рынке труда являются: водители автомобиля, машинисты различных установок, продавцы, каменщики, электромонтёры, инженеры в различных областях, электрогазосварщики, монтажники, повара, учителя, врачи различной специализации, медицинские работники среднего и младшего звена и специалисты в сфере услуг.

Одна из мер, которая действует в регионе – частичное возмещение затрат работодателей на выплату зарплаты безработным и ищущим работу гражданам. Также соискатели могут пройти профессиональное обучение по востребованным компетенциям.

Салехард, Наталья Ефремова

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