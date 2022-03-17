Полиция Ямала готовится к росту угонов и краж из-за ухудшения ситуации в экономике страны

Полицейские на Ямале предупреждают о возможном росте числа преступлений имущественного характера в связи с ухудшением ситуации в экономике. Возможно, вырастет число угонов с целью разбора автомобилей и перепродажи запчастей. Такими рассуждениями поделился 17 марта заместитель начальника УМВД Ямала Игорь Романюк с депутатами Заксобрания автономного округа.

Он также добавил, что остаётся высоким число преступлений, в которых задействована сети Интернет. Хотя телефонных мошенничеств стало меньше – по оперативным данным полиции, это связано как раз с событиями на Украине.

«Остаётся в полной мере ещё не решён вопрос по раскрытию преступлений в сфере it-технологий. Хотя с учётом военных событий, контртеррористических мероприятий на Украине, удалось снизить напряжённость в сфере телефонных мошенничеств. Мы провели анализ: с 24 февраля на территории округа не зарегистрировано ни одного преступления, связанного со звонками лже-сотрудников банков. Это связано с тем, что, по нашей информации, в основной части (для таких преступлений – прим.ред.) был задействован город Днепропетровск. Но, к сожалению, появились иные преступления, совершаемые с участием интернет-магазинов, таких как «Озон», «Авито», «Юла». Граждане с учётом обстоятельств начали больше покупать. Мы определились по порядку действий в таких случаях, основная работа – профилактическая. Будем с гражданами беседовать, разъяснять, говорить. Ну, и в большей степени будем взаимодействовать с муниципалитетами, потому что все социальные институты должны работать на это направление», – рассказал г-н Романюк.

Он также уточнил, что сейчас полиция работает над раскрытием одного из таких преступлений. Через соцсеть «Инстаграм» злоумышленники обманывали жителей Ямальского и Тазовского районов, сообщая, что гражданам положены субсидии.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»