На Ямале из-за метели закрыты три зимника

На Ямале 21 марта 2022 года закрыты три зимника из-за метели. Приостановлен проезд по дорогам Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, Коротчаево – Красноселькуп, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Такую информацию даёт департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Власти предлагают смотреть актуальную информацию о работе зимников на интерактивной карте ЕКС ЯНАО (https://karta.yanao.ru/eks/). Или узнавать по телефону: (34922) 7-17-04.

Салехард, Наталья Ефремова

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